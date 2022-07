Galles - In città non si potranno superare i 32 km/h (Di martedì 19 luglio 2022) Nel settembre del 2023 entreranno in vigore in Galles nuove limitazioni alla circolazione delle auto: il Parlamento di Cardiff ha approvato una proposta del governo per ridurre da 30 a 20 miglia orarie (32,2 km/h) la massima velocità consentita all'interno di tutte le aree urbane. Per il Regno Unito non si tratta di una novità, visto che molte città hanno vincoli analoghi su alcune determinate strade. Tuttavia, il Galles è la prima nazione britannica a imporlo come limite predefinito su tutte le arterie con particolari caratteristiche: zone residenziali, aree scolastiche o vie con elevato passaggio di pedoni. E non sarà l'ultima in Gran Bretagna: in Scozia, lo Scottish National Party e il Partito dei Verdi hanno già inserito nel loro accordo di coalizione una misura identica, che è previsto venga varata per il 2025. Motivi e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 luglio 2022) Nel settembre del 2023 entreranno in vigore innuove limitazioni alla circolazione delle auto: il Parlamento di Cardiff ha approvato una proposta del governo per ridurre da 30 a 20 miglia orarie (32,2 km/h) la massima velocità consentita all'interno di tutte le aree urbane. Per il Regno Unito non si tratta di una novità, visto che moltehanno vincoli analoghi su alcune determinate strade. Tuttavia, ilè la prima nazione britannica a imporlo come limite predefinito su tutte le arterie con particolari caratteristiche: zone residenziali, aree scolastiche o vie con elevato passaggio di pedoni. E non sarà l'ultima in Gran Bretagna: in Scozia, lo Scottish National Party e il Partito dei Verdi hanno già inserito nel loro accordo di coalizione una misura identica, che è previsto venga varata per il 2025. Motivi e ...

