Filippo Tortu in semifinale contro Knighton! Cosa serve per la finale? Corsia e orario di partenza

(Di martedì 19 luglio 2022)si è qualificato con brillantezza alle semifinali dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 tornerà in pista questa notte (ore 04.10 italiane), nella terzasulla pista di Eugene (Oregon, USA). Il velocista lombardo ha corso un ottimo 20.18 in batteria, gestendo brillantemente lo sforzo: buona, bella impostazione di curva e ottimo lanciato.scatterà in5 (stagionale di 20.15 due settimane fa in Svizzera, personale di 20.11 lo scorso anno a Nairobi) e sarà affiancato dal fenomeno statunitense Erriyon Knighton (4). Stiamo parlando di un autentico predestinato, capace di correre un surreale 19.49 poche settimane fa. Ad accedere alla ...

Filippo Tortu vola in semifinale nei 200 metri piani. Questa è la nota più lieta della nottata di Eugene, negli Stati Uniti, dove si stanno svolgendo i Mondiali di Atletica 2022. Il corridore ha vinto la propria batteria dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4x100 si è distinto sulla pista di Eugene (Oregon, USA). Filippo Tortu non ha deluso le aspettative dominando la propria batteria in 20.18. "Ho gestito, corso in modo lineare e un 200 fatto così a un Mondiale ha il suo valore". Ora appuntamento in semifinale.