Empoli, 3-0 in amichevole al Seravezza Pozzi: Marin subito in gol (Di martedì 19 luglio 2022) Vittoria in amichevole per l'Empoli di Zanetti, che supera il Seravezza Pozzi con un agile 3-0: in rete Luperto, fresco di ritorno in azzurro,... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Vittoria inper l'di Zanetti, che supera ilcon un agile 3-0: in rete Luperto, fresco di ritorno in azzurro,...

Pubblicità

sportface2016 : #Empoli ok al secondo test: Serravezza battuta 3-0. #Marin in gol al debutto - EmpoliCalcio : ? Si parte a Petroio, inizia l'amichevole tra #Empoli e #SeravezzaPozzi ?? Guarda la gara in diretta sulla nostra… - EmpoliCalcio : ? Alle 18.00 l’amichevole contro il Seravezza Pozzi; ecco la nostra formazione iniziale ? EMPOLI: Vicario; Stojanov… - iltirreno : Calcio/Gli azzurri - Il 25 luglio in Austria un test internazionale. Mercato: il Nizza punta Parisi, asta a cinque… - edzenon1 : @FabRavezzani Allora perché se, come è successo in Juventus-Empoli di campionato (non una amichevole), un tizio va… -