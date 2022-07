Draghi resta? Draghi vai! Il coro da Russia e Cina (Di martedì 19 luglio 2022) Al coro del “Draghi resta” si accoda in queste ore un coro opposto. Viene dall’estero e a intonarlo sono Russia e Cina. La stampa di partito a Mosca e Pechino si interessa da giorni alle turbolenze politiche italiane. Domani, con la discussione in aula al Senato e il possibile voto di fiducia, il governo Draghi potrebbe cadere. Verrebbe dunque meno – questa la tesi – un governo chiave del sostegno occidentale alla causa Ucraina, invasa da quasi cinque mesi dalle truppe di Vladimir Putin. Ad affacciarsi sul caos nei palazzi romani due analisi firmate rispettivamente dal Global Times, megafono anglofono del Partito comunista cinese, e dalla Tass, la principale agenzia stampa del Cremlino. Entrambe prendono le mosse da una premessa ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Aldel “” si accoda in queste ore unopposto. Viene dall’estero e a intonarlo sono. La stampa di partito a Mosca e Pechino si interessa da giorni alle turbolenze politiche italiane. Domani, con la discussione in aula al Senato e il possibile voto di fiducia, il governopotrebbe cadere. Verrebbe dunque meno – questa la tesi – un governo chiave del sostegno occidentale alla causa Ucraina, invasa da quasi cinque mesi dalle truppe di Vladimir Putin. Ad affacciarsi sul caos nei palazzi romani due analisi firmate rispettivamente dal Global Times, megafono anglofono del Partito comunista cinese, e dalla Tass, la principale agenzia stampa del Cremlino. Entrambe prendono le mosse da una premessa ...

