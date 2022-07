Cosa provano gli insetti quando li schiacci? Ecco la risposta che non ti aspettavi (Di martedì 19 luglio 2022) È opinione diffusa che gli insetti non provino dolore. Si sostiene infatti che queste creature dovrebbero essere sprovviste di un sistema nervoso centrale così complesso da contemplare la decodifica dello stimolo della sofferenza fisica. Ma è davvero così? Ecco che Cosa davvero provano gli insetti quando li schiacci. In un nuovo articolo pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, alcuni scienziati della Queen Mary University di Londra hanno ribaltato il luogo comune sull’insensibilità al dolore di queste piccole creature. È vero che gli insetti non provano dolore? (iStock) – www.curiosauro.itQuello che provano gli insetti quando li schiacci è davvero ... Leggi su curiosauro (Di martedì 19 luglio 2022) È opinione diffusa che glinon provino dolore. Si sostiene infatti che queste creature dovrebbero essere sprovviste di un sistema nervoso centrale così complesso da contemplare la decodifica dello stimolo della sofferenza fisica. Ma è davvero così?chedavveroglili. In un nuovo articolo pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, alcuni scienziati della Queen Mary University di Londra hanno ribaltato il luogo comune sull’insensibilità al dolore di queste piccole creature. È vero che glinondolore? (iStock) – www.curiosauro.itQuello chegliliè davvero ...

