Caldo record: nel Regno Unito superati per la prima volta i 40 gradi

Oggi Caldo record in Gran Bretagna. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Caldo record: Met Office alle 12:50 ha rilevato la temperatura record di 40,2 gradi

Alle 12.50 locali (le 13.50 in Italia) il Met Office ha rilevato la temperatura record di 40,2 gradi Celsius (104,4 gradi Fahrenheit) all'aeroporto di Heathrow. Una temperatura che ha superato il record stabilito appena un'ora prima.

La situazione prima di mezzogiorno: a Charlwood, meravigliosa località della contea sudorientale del Surrey, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39,1°C battendo i precedenti record di tutti i tempi: 38,7°C.

