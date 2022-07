Ats Bergamo: medici di base, 15 in più. Ora ne mancano 90 (Di martedì 19 luglio 2022) Sanità Tanti i professionisti che hanno risposto al bando scaduto il 15 luglio, dopo i 12 dello scorso marzo. Il 28 luglio l’incontro per stabilire le destinazioni. Massimo Giupponi: «Per il territorio risultato importante». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 luglio 2022) Sanità Tanti i professionisti che hanno risposto al bando scaduto il 15 luglio, dopo i 12 dello scorso marzo. Il 28 luglio l’incontro per stabilire le destinazioni. Massimo Giupponi: «Per il territorio risultato importante».

