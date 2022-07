(Di lunedì 18 luglio 2022) Milano -, e non potremmo essere più felici della cosa, l'dei media nazionali sul mondo del "glutine" e del progetto. Durante tutta la settimana potrete vedere una bella intervista che il direttore di Video Top Paolo Simonotti ha realizzato ad Ale e Luca, qui tutti gli orari di messa in onda. Inoltre anche il quotidiano online 361 Magazine ha voluto riservare uno spazio all'avventura della Family e ringraziamo per questo la direttrice Serena Marotta. leggi tutto

La video intervista della Rampini è stata più incentratatante iniziative cheporta avanti per donare un sorriso a tavola (ma anche fuori casa) a chi, per curarsi, deve mangiare ... VivoGlutenFree in TV sulle principali emittenti regionali. Continua l'attenzione verso il "Senza" - Economia Milano - Abruzzo24ore Cronaca L'Aquila - 06/07/2022 10:46 - È stato un giugno ricco di soddisfazioni quello appena trascorso per Vivoglutenfree che ha partecipato, seppur virtualmente, al Fuorisalone ...