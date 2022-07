Ultime Notizie Roma del 18-07-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il fatto di fiducia che ha sostenuto l’esecutivo si è rotto come ha sottolineato il premier Mario Draghi ma al momento della verità teso per mercoledì in Senato mancano ancora 3 giorni ti di spera di poter rimettere insieme i pezzi della maggioranza in frantumi meloni partiti che oggi si battono per salvare il governo draghi sono gli stessi che hanno sbarrato la strada del Quirinale al premier di c’è per Salvini E Berlusconi il MoVimento 5 Stelle è inaffidabile Cambiamo argomento nuovo video sconcertante sul caso della risposta della polizia durante la sparatoria nella scuola elementare di walden Texas sulla diffuso tramite line il sindaco della cittadina donne che sfidando il divieto del frullatore incaricato delle indagini ...