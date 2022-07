Ultime Notizie – Caso Genovese | difesa | “Va assolto o minimo della pena”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 luglio 2022) Assolverlo per une concedergli il vizio parziale di mente per l’episodio di Terrazza Sentimento. E’ questa, in sintesi, la tesi sostenuta dai difensori di Alberto, a processo a Milano per due violenze sessuali. Per quasi cinque ore i legali, più propensi a fare da guardia del corpo all’imputato (accompagnato e tenuto per mano dalla sorella) che a rispondere alle domande dei cronisti, hanno sostenuto – nell’udienza a porte chiuse – le ragioni del proprio assistito. Davanti al giudice Chiara Valori, i legali dihanno affrontato il23enne abusata nel luglio 2020 in una villa a Ibiza chiedendo l’assoluzione “per l’insussistenza del fatto”. E di non violenza ha parlato anche Gianmaria Palminteri, difensore dell’ex fidanzata Sarah Borruso imputata in concorso con ...