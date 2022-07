Spaccio di cocaina in valle Caudina, 57enne di Montesarchio scarcerato (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo essere stato scarcerato la settimana scorsa, su istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, relativamente all’arresto in flagranza di reato, per Spaccio di 206 grammi di cocaina da cui erano ricavabili circa 600 dosi e detenzione illegale di armi con matricola abrasa, avvenuto in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nel procedimento c.d. “Operazione British”, questa mattina il GIP presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo l’istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha disposto la scarcerazione del noto pregiudicato Marco Iovino, di 57 anni, di Montesarchio, in relazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa, per presunto Spaccio di cocaina, nell’ambito ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo essere statola settimana scorsa, su istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, relativamente all’arresto in flagranza di reato, perdi 206 grammi dida cui erano ricavabili circa 600 dosi e detenzione illegale di armi con matricola abrasa, avvenuto in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nel procedimento c.d. “Operazione British”, questa mattina il GIP presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo l’istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha disposto la scarcerazione del noto pregiudicato Marco Iovino, di 57 anni, di, in relazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa, per presuntodi, nell’ambito ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Spaccio di cocaina in valle Caudina, 57enne di Montesarchio scarcerato ** - solops : Spaccio di cocaina: 8 arresti tra Torino e la Val Susa - webecodibergamo : L'operazione ha coinvolto anche la Bergamasca. - Affaritaliani : Tentato omicidio e spaccio di cocaina, in manette sei persone - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spaccio di cocaina in Val di Susa, lo gestivano due fratelli -