Sanzioni Ue. Putin: “difficoltà saranno superate” e vola a Teheran per decidere con Erdogan sull’export del grano (Di lunedì 18 luglio 2022) Rendendoci conto della colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico, ha affermato il presidente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 luglio 2022) Rendendoci conto della colossale quantità diche stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico, ha affermato il presidente L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

GiovaQuez : Putin ha promesso che la Russia supererà i 'colossali problemi' tecnologici causati dalle sanzioni: 'Cercheremo nuo… - martaottaviani : #putin: colossali difficoltà a in high tech a causa delle sanzioni. Dedicato a chi dice che non funzionano #Russia - GiovaQuez : Salvini: 'Sulle sanzioni alla Russia spero che a Bruxelles sappiano dove stiamo andando, rischiamo di finire cornut… - LucioMM1 : @luca_guerrini @Ci1812 @jacopogiliberto Le sanzioni danneggiano in modo PARTICOLARE la upper middle class urbana, c… - CardelliAc : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… -