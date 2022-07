Roma, niente 10 per Dybala: indosserà la numero 21 (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, Dybala non prenderà la 10 di Totti, ma dovrebbe sceglie la 21. Il suo vecchio possessore, Matic, prenderebbe la 8 C’è grande attesa tra i tifosi della Roma anche per conoscere il nuovo numero di maglia di Paulo Dybala. Per l’argentino c’è la tentazione numero 10, ancora senza padrone in casa giallorossa dal ritiro di Totti. Come riportato da gazzetta.it, però, l’ex Juventus avrebbe optato per il suo numero 21. Matic glielo ha lasciato prendendo la 8. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022)non prenderà la 10 di Totti, ma dovrebbe sceglie la 21. Il suo vecchio possessore, Matic, prenderebbe la 8 C’è grande attesa tra i tifosi dellaanche per conoscere il nuovodi maglia di Paulo. Per l’argentino c’è la tentazione10, ancora senza padrone in casa giallorossa dal ritiro di Totti. Come riportato da gazzetta.it, però, l’ex Juventus avrebbe optato per il suo21. Matic glielo ha lasciato prendendo la 8. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Roma, Paulo #Dybala ha scelto il numero di maglia: niente numero 10, indosserà il 21 - annatrieste : Guardate, a #Dybala che tra Roma e Napoli ha preferito Roma @ADeLaurentiis non gli può dire proprio niente visto ch… - tancredipalmeri : Perdere Dybala all’Inter brucia, ma la squadra è fatta. Roma assoluta vincitrice, perdipiù se l’avesse perso nessu… - FilippoRubu00 : ??#Dybala indosserà la maglia numero 21 alla #Roma. Niente numero 10 per lui che ha scelto il numero storico avuto d… - antojackie : @CarloAl87550029 @andreapurgatori Assolutamente noooooo! La Roma non mi dispiace, non soltanto perché ho molti amic… -