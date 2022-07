Ric Flair: “Nel mio ultimo incontro affrontero’ una superstar di Raw” (Di lunedì 18 luglio 2022) Negli ultimi mesi, The Nature Boy Ric Flair ha “sganciato” una vera e propria bomba all’interno del wrestling web annunciando che è pronto ad affrontare il suo ultimo match. Dopo tutti i commenti negativi che si sono aizzati dopo la famosa edizione di “Dark side of the ring”, la leggenda vivente è riuscita a rimettersi in carreggiata e rimettersi in mostra nel suo habitat preferito. In un recente tweet ha svelato da quale compagine proviene il suo ultimo sfidante. Il mistero si infittisce “Il 31 luglio affrontero’ uno degli uomini di RAW, e stanotte alle 6.05 tutto il mondo saprà il suo nome.” Sarà interessante sapere se McMahon “cederà” a queste avances anche se c’è un precedente del ’97 quando Bret Hart affronto’ Terry Funk nella compagine di Jim Crockett. Da escludere i Rock n Roll Express in quanto già ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 18 luglio 2022) Negli ultimi mesi, The Nature Boy Richa “sganciato” una vera e propria bomba all’interno del wrestling web annunciando che è pronto ad affrontare il suomatch. Dopo tutti i commenti negativi che si sono aizzati dopo la famosa edizione di “Dark side of the ring”, la leggenda vivente è riuscita a rimettersi in carreggiata e rimettersi in mostra nel suo habitat preferito. In un recente tweet ha svelato da quale compagine proviene il suosfidante. Il mistero si infittisce “Il 31 lugliouno degli uomini di RAW, e stanotte alle 6.05 tutto il mondo saprà il suo nome.” Sarà interessante sapere se McMahon “cederà” a queste avances anche se c’è un precedente del ’97 quando Bret Hart affronto’ Terry Funk nella compagine di Jim Crockett. Da escludere i Rock n Roll Express in quanto già ...

Ric Flair: l'avversario sarà un atleta di RAW

Ric Flair combatterà il suo ultimo match in un evento a lui dedicato, il prossimo 31 luglio. Il suo avversario proviene dalla WWE