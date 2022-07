Pubblicità

mirkocalemme : Per #Dybala è un weekend molto più caldo di quanto immaginassi. News in arrivo a breve - Corriere : Quanto durerà l’ondata di caldo? Milano tra le città più colpite la prossima settimana | Le previsioni - PalermoToday : Quanto caldo farà questa settimana e l'elenco di città da bollino rosso con 40 gradi - AlBizzotto : RT @tempoweb: La nuova ondata di caldo infernale travolge mezza Europa. Previsioni preoccupanti #17luglio - tony_solo91 : RT @Lara_L0lli: Quanto sento dire che i capelli ricci fanno caldo... -

PIEMONTE - Ilsta mettendo a dura prova tutto il Piemonte . Tanto nelle cittànelle campagne. Ilafricano, infatti, sta letteralmente cuocendo i frutteti e gli orti con perdite che in alcune zone, da nord a sud Italia, compresa la nostra regione, arrivano sino al ...Dopo un incredibile sabato di sole e, domenica l'attenzione si è spostata sui piloti della serie Ferrari Challenge quando il clima ...che ha costretto i piloti a dare il meglio di sé inun ...Temperature record e caldo intenso a Napoli in questa settimana, ma non siamo di certo l’eccezione. Tutta Italia sarà invasa dal caldo torrido portato da Apocalisse, una massa d’aria bollente che farà ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...