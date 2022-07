Palermo, a 99 anni consegue la laurea magistrale in Filosofia con lode (Di lunedì 18 luglio 2022) Due anni fa la laurea triennale (foto). Ma Giuseppe Paternò, classe 1923, non si è fermato e a 99 anni, ha conseguito con lode anche la laurea magistrale in Studi filosofici e storici realizzando un sogno giovanile. L’uomo, due figli, quattro nipoti e con l’immutata la voglia di imparare che aveva quando era un ragazzino, non è stato fermato neanche dalla pandemia. E questa volta la discussione è avvenuta in presenza. L’uomo viveva nel popolare mercato del Capo a Palermo. Famiglia povera con sette fratelli. Nonostante i voti brillanti, il padre decise che doveva andare al lavorare. Niente superiori e niente università. Subito a lavorare come fattorino e poi per le Ferrovie. Solo a 30 anni Giuseppe da esterno riesce a prendere il diploma da geometra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Duefa latriennale (foto). Ma Giuseppe Paternò, classe 1923, non si è fermato e a 99, ha conseguito conanche lain Studi filosofici e storici realizzando un sogno giovanile. L’uomo, due figli, quattro nipoti e con l’immutata la voglia di imparare che aveva quando era un ragazzino, non è stato fermato neanche dalla pandemia. E questa volta la discussione è avvenuta in presenza. L’uomo viveva nel popolare mercato del Capo a. Famiglia povera con sette fratelli. Nonostante i voti brillanti, il padre decise che doveva andare al lavorare. Niente superiori e niente università. Subito a lavorare come fattorino e poi per le Ferrovie. Solo a 30Giuseppe da esterno riesce a prendere il diploma da geometra ...

