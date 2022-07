Napoli, Sky: “Ecco il blitz per Kim Min Jae” (Di lunedì 18 luglio 2022) Napoli KIM- Il Napoli continua ad allenarsi, oggi ultimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per gli uomini di Spalletti, che ieri sono usciti vittoriosi nell’amichevole contro il Perugia per 4-1. Cristiano Giuntoli è a lavoro per trovare un sostituto degno per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kalidou Koulibaly. I nomi sondati negli ultimi giorni ne sono tantissimi, Leo Ostigaard si aggregherà al gruppo in giornata dopo aver svolto le visite mediche. Il vero sostituto del senegalese il Napoli l’ha trovato in Kim Min Jae. Il difensore classe 96? del Fenerbache è valutato 20 milioni di euro, prezzo di clausola rescissoria. Nelle ultime giornate sembrava che il Rennes, squadra militante in Ligue 1 era vicino ad assicurarsi le attività sportive del coreano. Ha fatto leva la voglia del giocatore di aspettare un’offerta adeguata del ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 18 luglio 2022)KIM- Ilcontinua ad allenarsi, oggi ultimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per gli uomini di Spalletti, che ieri sono usciti vittoriosi nell’amichevole contro il Perugia per 4-1. Cristiano Giuntoli è a lavoro per trovare un sostituto degno per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kalidou Koulibaly. I nomi sondati negli ultimi giorni ne sono tantissimi, Leo Ostigaard si aggregherà al gruppo in giornata dopo aver svolto le visite mediche. Il vero sostituto del senegalese ill’ha trovato in Kim Min Jae. Il difensore classe 96? del Fenerbache è valutato 20 milioni di euro, prezzo di clausola rescissoria. Nelle ultime giornate sembrava che il Rennes, squadra militante in Ligue 1 era vicino ad assicurarsi le attività sportive del coreano. Ha fatto leva la voglia del giocatore di aspettare un’offerta adeguata del ...

