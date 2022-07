Pubblicità

trash_italiano : Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora… - fanpage : Curioso episodio avvenuto durante uno shooting fotografico ai Quartieri Spagnoli a Napoli: - RebusDomesticis : RT @trash_italiano: Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora men… - charmenoff : RT @trash_italiano: Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora men… - ilfattovideo : Napoli, la suora divide due ragazze che si stanno baciando. Poi inveisce: “È il diavolo” – Video -

'Che fate Che fate È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!' : laincredula si rivolge così a due ragazze che si baciano in strada . In qualsiasi altra parte ... Ma siamo a, ai ...'Che fate Che fate È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!': laincredula si rivolge così a due ragazze che si baciano in strada. In qualsiasi altra parte del ... Ma siamo a, ai ...Durante uno shooting fotografico nei Quartieri Spagnoli di Napoli, due attrici e modelle si sono baciate. Una suora non ha reagito bene alla scena.«Che fate Che fate È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!»: la suora incredula si rivolge così a due ragazze che si baciano in strada.