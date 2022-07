Motorola Edge 30 Ultra | follie da fotocamera | ecco il primo scatto dal suo mostruoso sensore da 200 MP

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il cameraphone del 2022 potrebbe essere, a questo giro, un dispositivo prodotto da. L’azienda tra le più esperte del settore smartphone è pronta a mettere sul mercato la sua visione “” delle cose:30con i suoi 200 megapixel.30: il– 18722 www.computermagazine.itLo smartphone da battere, lato, sarà30. O almeno, questo è ciò che locondiviso in rete lascia intendere. Un device che punta tutto sulla qualità fotografica del suoprincipale. Un mostro da ben 200 megapixel che svetta sulla back cover del dispositivo ...

È destinata a far discutere gli appassionati per molto tempo la prima fotografia scattata con l'impressionante sensore da 200 megapixel che troveremo sul nuovo30 Ultra . Il flagship Android, la cui presentazione è attesa entro fine mese, sarà equipaggiato con un display curvo AMOLED da 6.7 pollici , con refresh rate a 144Hz e risoluzione FHD+. ...Il primo smartphone con un sensore della fotocamera da 200 MP dovrebbe essere il Motorola Edge 30 Ultra (AKA Moto X30 Pro), che potrebbe essere introdotto ...Motorola Edge 30 Ultra sarà il primo smartphone ad equipaggiare una fotocamera da 200 megapixel. In rete arriva il primo scatto.