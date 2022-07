Lutto improvviso nel cinema | è morto l’attore a soli 28 anni

Pubblicità

Fab8013 : RT @EntropicBazaar: Voleva inoculare i bimbi. Spiaze. - Tribonacci1 : RT @EntropicBazaar: Voleva inoculare i bimbi. Spiaze. - DavPoggi : RT @EntropicBazaar: Voleva inoculare i bimbi. Spiaze. - FREEvax_NOgp : RT @e_Avversi: Napoli, morta la vicesindaco Mia Filippone dopo un mese di ricovero per MALORE IMPROVVISO: lutto al Comune e all'Università… - montagna02 : RT @EntropicBazaar: Voleva inoculare i bimbi. Spiaze. -

Inews24

...un'escursione in zona Valegg da Cansgell in compagnia di un'altra persona quando all'è ...Profondo il cordoglio nella Compagnia di via Guerciotti che si stringe attorno ai famigliari inGravein città. Questa notte, a causa di un malore, è venuto a mancare Marco Di Bona , 55 anni, presidente dell'Associazione commercianti di Nettuno. Oltre a gestire insieme alla moglie ... “Un giorno ci rivedremo”, lutto improvviso a Uomini e Donne: sono tutti affranti Lutto nella Questura di Catanzaro. E’ morto Fabio Plastino, poliziotto di 52 anni molto conosciuto in città. In servizio nella Squadra Mobile, in passato ...Questura di Catanzaro in lutto . Muore a causa di un improvviso malore un agente di 52 anni in servizio alla Squadra Mobile, alla quale è approdato dopo aver ...