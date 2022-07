LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Isola, Fiamingo e Navarria agli ottavi nella spada, fuori Santucci! Curatoli, Gallo e Torre avanti (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Samele. Arriva sempre un attimo dopo l’egiziano, veramente una bella partenza per il nostro sciabolatore. 3-1 Samele! Riflessi pronti dell’azzurro in partenza. 13.46 Adesso tocca all’ultimo azzurro presente nei sedicesimi della sciabola maschile: Luigi Samele affronta l’egiziano Ziad Elsissy. 15-12 GalloOOOOO! ottavi DI FINALE RAGGIUNTI! Sfida condotta alla grande dallo sciabolatore italiano! 14-11 Gallo! Ci sono i match point! 13-10 Gallo. Una stoccata a testa: fase decisiva. 12-9 Gallo! ANTICIPO MERAVIGLIOSO! Straordinaria stoccata! 10-9 Gallo! CHE VELOCITÀ! Rimane di stucco l’americano. 8-8. Gallo piazza la stoccata con un bello step in avanti! 8-7 Dershwitz. Lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Samele. Arriva sempre un attimo dopo l’egiziano, veramente una bella partenza per il nostro sciabolatore. 3-1 Samele! Riflessi pronti dell’azzurro in partenza. 13.46 Adesso tocca all’ultimo azzurro presente nei sedicesimi della sciabola maschile: Luigi Samele affronta l’egiziano Ziad Elsissy. 15-12OOOOO!DI FINALE RAGGIUNTI! Sfida condotta alla grande dallo sciabolatore italiano! 14-11! Ci sono i match point! 13-10. Una stoccata a testa: fase decisiva. 12-9! ANTICIPO MERAVIGLIOSO! Straordinaria stoccata! 10-9! CHE VELOCITÀ! Rimane di stucco l’americano. 8-8.piazza la stoccata con un bello step in! 8-7 Dershwitz. Lo ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Scherma lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: spada femminile in DIRETTA - #Scherma #lunedì #luglio… - infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tutte le azzurre della spada al secondo turno. Comincia il torneo della sci… - infoitsport : LIVE – Scherma, lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: spada femminile in DIRETTA - infoitsport : LIVE – Scherma, lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: sciabola maschile in DIRETTA - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: tutte le azzurre della spada al secondo turno. Comincia il torneo della sciabola mas… -