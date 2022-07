Lazza, l’album Sirio è doppio disco di platino (Di lunedì 18 luglio 2022) L’ultimo album di Lazza dal titolo Sirio è doppio disco di platino, continua il tour Per Lazza un nuovo doppio grande riconoscimento arriva a rafforzare ed allungare la luminosissima scia del successo del suo ultimo lavoro discografico Sirio (Island Records): con i nuovi FIMI Awards l’album conquista oggi il doppio platino, mentre il brano Piove feat. Sfera Ebbasta ottiene il disco di platino. Le certificazioni arrivano nella settimana in cui il fenomeno Sirio (oltre 250 milioni di stream complessivi) dà prova una volta in più – la nona solo negli ultimi tre mesi – di monopolizzare il vertice della classifica FIMI/GfK degli album più ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) L’ultimo album didal titolodi, continua il tour Perun nuovogrande riconoscimento arriva a rafforzare ed allungare la luminosissima scia del successo del suo ultimo lavorografico(Island Records): con i nuovi FIMI Awardsconquista oggi il, mentre il brano Piove feat. Sfera Ebbasta ottiene ildi. Le certificazioni arrivano nella settimana in cui il fenomeno(oltre 250 milioni di stream complessivi) dà prova una volta in più – la nona solo negli ultimi tre mesi – di monopolizzare il vertice della classifica FIMI/GfK degli album più ...

