Kevin Nash: “I wrestler della WWE non sembrano capaci di tirare un ca**o di pugno” (Di lunedì 18 luglio 2022) Kevin Nash è stato per almeno sei anni uno dei nomi forti del wrestling business. Dal 1994/95 al 2001 ha dominato la scena prima in WWF e poi in WCW, diventando a suo modo una icona per i fan di quella generazione. A questo titolo, di tanto in tanto, si lascia scappare qualche commento sui wrestler di oggi, molto diversi da quelli di allora. In particolare quelli WWE. Le dichiarazioni di Kevin Nash “Vedo i wrestler di oggi e non mi impressiono. Guardo la tv e nei programmi WWE non c’è nessuno che mi faccia dire ‘se dovesse bussare alla mia porta e ce l’avesse con me, cavolo!’. Sono super atletici ma non ce n’è uno che sappia tirare un ca**o di pugno! E nessuno sella nulla”. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 18 luglio 2022)è stato per almeno sei anni uno dei nomi forti del wrestling business. Dal 1994/95 al 2001 ha dominato la scena prima in WWF e poi in WCW, diventando a suo modo una icona per i fan di quella generazione. A questo titolo, di tanto in tanto, si lascia scappare qualche commento suidi oggi, molto diversi da quelli di allora. In particolare quelli WWE. Le dichiarazioni di“Vedo idi oggi e non mi impressiono. Guardo la tv e nei programmi WWE non c’è nessuno che mi faccia dire ‘se dovesse bussare alla mia porta e ce l’avesse con me, cavolo!’. Sono super atletici ma non ce n’è uno che sappiaundi! E nessuno sella nulla”.

