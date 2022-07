Intervista esclusiva a Daniele Pompili, in giuria del nuovo programma di Rai 2 “Help – Ho Un Dubbio” (Di lunedì 18 luglio 2022) Dal prossimo 28 luglio sarà uno dei giurati di Help – Ho Un Dubbio, il nuovo programma di Rai2. Tuttavia, nei mesi a venire, sarà anche tra i volti principali di diverse produzioni cinematografiche. Parliamo del giovane attore Daniele Pompili, che si sta facendo sempre più strada nel cinema nostrano. Non a caso, anche quest’anno andrà al Festival del Cinema di Venezia con un cortometraggio, ma ritornerà ancora sul set al fianco di Massimo Paolucci, il regista che ha scommesso, e vinto, sul suo talento. Tutti aspetti di cui ci ha parlato in questa Intervista. Ciao Daniele, a quali progetti ti stai dedicando in quest’ultimo periodo? “Prossimamente, tornerò a far parte della squadra della Rai, canale nel quale ho iniziato la mia carriera facendo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) Dal prossimo 28 luglio sarà uno dei giurati di– Ho Un, ildi Rai2. Tuttavia, nei mesi a venire, sarà anche tra i volti principali di diverse produzioni cinematografiche. Parliamo del giovane attore, che si sta facendo sempre più strada nel cinema nostrano. Non a caso, anche quest’anno andrà al Festival del Cinema di Venezia con un cortometraggio, ma ritornerà ancora sul set al fianco di Massimo Paolucci, il regista che ha scommesso, e vinto, sul suo talento. Tutti aspetti di cui ci ha parlato in questa. Ciao, a quali progetti ti stai dedicando in quest’ultimo periodo? “Prossimamente, tornerò a far parte della squadra della Rai, canale nel quale ho iniziato la mia carriera facendo il ...

Pubblicità

Adnkronos : #Ucraina, vicepremier Vereshchuk: 'Con #Draghi al governo vinceremo guerra'. L'intervista esclusiva all'Adnkronos. - mondopadano : #MondoPadano è in edicola con una nuova ricchissima edizione. Ecco la prima pagina, dedicata alla crisi di governo… - junews24com : Pinelli (Pinerolo): «In tre della Juventus mi hanno impressionato» – ESCLUSIVA - TommyBrain : Una Bocconiana Redenta in ESILIO! Intervista esclusiva a Ilaria Bifarini' - IacobellisT : Una +Bocconiana Redenta+ in ESILIO! Intervista esclusiva a Ilaria Bifarini' -