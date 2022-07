Gioco erotico finisce in tragedia: trovato morto in albergo l’ex campione | Aveva solo 40 anni (Di lunedì 18 luglio 2022) l’ex campione è stato trovato morto nella sua camera d’albergo: a dare l’allarme la sua compagna. Semi nuda e sotto shock, la donna si trova in ospedale. tragedia all’Hotel Continentale di Firenze, a pochi passi dal Ponte Vecchio. Nella giornata di ieri la serenità della struttura è stata stravolta dalle urla di una donna seminuda, in lacrime e in stato di shock a pochi passi dalla sua camera d’albergo. Secondo quanto emerso, la turista è uscita come una furia dalla sua camera ed ha cominciato a chiedere aiuto finché alcuni vicini di stanza non sono usciti a prestarle soccorso. Sebbene la donna fosse in stato di shock, si è capito subito che era successo qualcosa al suo compagno e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Purtroppo quando questi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 luglio 2022)è statonella sua camera d’: a dare l’allarme la sua compagna. Semi nuda e sotto shock, la donna si trova in ospedale.all’Hotel Continentale di Firenze, a pochi passi dal Ponte Vecchio. Nella giornata di ieri la serenità della struttura è stata stravolta dalle urla di una donna seminuda, in lacrime e in stato di shock a pochi passi dalla sua camera d’. Secondo quanto emerso, la turista è uscita come una furia dalla sua camera ed ha cominciato a chiedere aiuto finché alcuni vicini di stanza non sono usciti a prestarle soccorso. Sebbene la donna fosse in stato di shock, si è capito subito che era successo qualcosa al suo compagno e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Purtroppo quando questi ...

