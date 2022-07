Francesco Giorgino verso i Tg di Mediaset? (Di lunedì 18 luglio 2022) Qualche giorno fa ha destato scalpore l’addio di Francesco Giorgino, storico volto Rai, che non condurrà più dopo ben trent’anni il Tg1. Ora, nonostante le voci della prima ora lo dessero sempre all’interno del servizio pubblico, Libero riporta un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso: il giornalista starebbe per approdare a Mediaset. Eppure il comunicato del Comitato di redazione del TG diretto da Monica Maggioni prospettava per Giorgino un altro ruolo, sempre in Rai: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Qualche giorno fa ha destato scalpore l’addio di, storico volto Rai, che non condurrà più dopo ben trent’anni il Tg1. Ora, nonostante le voci della prima ora lo dessero sempre all’interno del servizio pubblico, Libero riporta un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso: il giornalista starebbe per approdare a. Eppure il comunicato del Comitato di redazione del TG diretto da Monica Maggioni prospettava perun altro ruolo, sempre in Rai: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettoreandrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Francesco #Giorgino verso i Tg di Mediaset? - CIAfra73 : Francesco Giorgino lascia il #Tg1 dopo 30 anni: adesso il clamoroso passaggio a #Mediaset? - 361_magazine : Francesco Giorgino, dopo trent'anni al Tg1, ci sarebbero dei contatti avviati per passare a Mediaset - fabriziomico : Vedi tu se il sempre meno interessante TV-mercato deve avere come colpo in prima pagina il passaggio di Francesco G… - lawebstar_it : #Giorgino 'contatti avviati', il giornalista starebbe preparando lo sbarco a #Mediaset dopo il terremoto al #Tg1: -