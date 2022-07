“Fiero di essere autistico”: l’importante messaggio del figlio di Elio dal palco (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante il “Concertozzo di fine sfiga”, che ha riunito Elio e le storie tese, all’Arena Fiera di Bergamo, il figlio del frontman della band, Dante Belisari, 12 anni, ha parlato alla folla mostrandosi perfettamente a suo agio. Il figlio di Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, ha solo 12 anni ma ha lo spirito giocoso e ironico del padre, con lui sul palco a Bergamo durante il concerto che ha accolto 10mila persone accorse per vedere la reunion della rock band. Il ragazzo è salito sul palco insieme al suo amico Nico Acampora, l’inventore di Pizzaut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, riconoscibile dal celebre grembiule rosso. Acampora ha invitato tutti a riflettere sul tema della sensibilizzazione verso il lavoro e l’autismo: spesso, infatti, i ragazzi autistici vengono tagliati ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante il “Concertozzo di fine sfiga”, che ha riunitoe le storie tese, all’Arena Fiera di Bergamo, ildel frontman della band, Dante Belisari, 12 anni, ha parlato alla folla mostrandosi perfettamente a suo agio. Ildi, pseudonimo di Stefano Belisari, ha solo 12 anni ma ha lo spirito giocoso e ironico del padre, con lui sula Bergamo durante il concerto che ha accolto 10mila persone accorse per vedere la reunion della rock band. Il ragazzo è salito sulinsieme al suo amico Nico Acampora, l’inventore di Pizzaut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, riconoscibile dal celebre grembiule rosso. Acampora ha invitato tutti a riflettere sul tema della sensibilizzazione verso il lavoro e l’autismo: spesso, infatti, i ragazzi autistici vengono tagliati ...

