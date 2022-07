Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Sabaudia prima del matrimonio in gran stile (Di lunedì 18 luglio 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta sistemano gli ultimi dettagli per il matrimonio e si rilassano a Sabaudia. Sono tutti in attesa del loro sì a Venezia, manca poco più di un mesetto ma ovviamente Federica Pellegrini e Matteo Giunta non rinunciano ai tuffi in mare. Non si allontanano dall’Italia, di certo lo faranno dopo le nozze ma al momento non si sa nulla sulla loro luna di miele. La nuotatrice e il suo istruttore si sono rifugiati nel Lazio e per qualche giorno li attende un po’ di riposo. I tramonti da vivere fino all’ultimo istanti, abbracciati e in posa per le foto da non dimenticare. La vista è perfetta, tutto appare molto romantico, in spiaggia c’è il divertimento. Con Giunta e la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022)sistemano gli ultimi dettagli per ile si rilassano a. Sono tutti in attesa del loro sì a Venezia, manca poco più di un mesetto ma ovviamentenon rinunciano ai tuffi in mare. Non si allontanano dall’Italia, di certo lo faranno dopo le nozze ma al momento non si sa nulla sulla loro luna di miele. La nuotatrice e il suo istruttore si sono rifugiati nel Lazio e per qualche giorno li attende un po’ di riposo. I tramonti da vivere fino all’ultimo istanti, abbracciati e in posa per le foto da non dimenticare. La vista è perfetta, tutto appare molto romantico, in spiaggia c’è il divertimento. Cone la ...

