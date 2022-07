(Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloè un nuovo giocatore della. Contratto da 6 milioni annui bonus compresi.rescissoria da 20 milioni. Pauloalla, adesso ci siamo davvero. Il volo privato con a bordo l’attaccante, il suo entourage e Tiago Pinto è sbarcato alle 11.35 all’aeroporto di Faro, in Portogallo. Superata definitivamente dunque la concorrenza di Napoli e Inter, col giocatore che in mattinata è volato su un jet privato dei Friedkin verso il Portogallo. Questi i principali aggiornamenti sulla trattativa.raggiungerà Mourinho ad Albufeira, sede del ritiro della, dove la Joya – immortalato da Sky Sport con una foto con Pinto – sosterrà le visite mediche in una clinica privata. L’intesa arrivata sulla base di 4,5 milioni più bonus, e prevede ...

Pubblicità

napolipiucom : Dybala pensa già ad andare via dalla Roma, clausola minima #Dybala #napoli #Roma #ForzaNapoliSempre… - Fallito90263837 : Gente che pensa che dybala sia un fenomeno. Dybala è un buon panchinaro fine - Roma743BC : @lmilano175 Se hanno preso esattamente tutti quelli che ha chiesto il caccolone, pensa te come stanno …. Però Dyba… - LorenzoACMilan2 : @marifcinter @TeofiloSteven Mi scusi Sig.Mari, pensa di fare un articolo altrettanto da vomito su Inter e Dybala op… - cenciokcab : ABBIAMO PRESO DYBALA CHE CAZZO STATE A PENSA ALLA CLAUSOLA -

...inoltre dichiarato 'Sono molto felice' e alla domanda riguardante il numero di maglia (si... Pauloalla Roma dopo il sì arrivato nella notte Uno dei tormentoni di quest'estate di ...Recapitata l'offerta,non ci ha dovuto pensare a lungo. "Andrò in un club che mi vuole davvero, non voglio aspettare ancora", avrebbe detto. Il resto è già storia.è della Roma. Gioca ...Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Contratto da 6 milioni annui bonus compresi. Clausola rescissoria da 20 milioni.A Roma basta uscire di casa, letteralmente, per capire quanto questa città sia malata di calcio. Al bar, nei mercati, sui luoghi di lavoro ma anche per strada, dove le persone si incrociano e scambian ...