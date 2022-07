Dybala alla Roma come CR7 alla Juve, ma economicamente è un colpo migliore (Di lunedì 18 luglio 2022) Torino, 15 luglio 2018: Cristiano Ronaldo , 33 anni, sbarca alla Juve che l'ha acquistato dal Real Madrid pagando 100 milioni di euro, cui aggiungere 15 milioni di commissioni. Al fuoriclasse ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 luglio 2022) Torino, 15 luglio 2018: Cristiano Ronaldo , 33 anni, sbarcache l'ha acquistato dal Real Madrid pagando 100 milioni di euro, cui aggiungere 15 milioni di commissioni. Al fuoriclasse ...

