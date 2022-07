Dino Pagliari … l’anticonformista

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 18 luglio 2022) 44 presenze e 6 reti in Serie A … 62 presenze e 10 reti in Serie B … chi era, perchè era? Ce lo racconta, alla sua maniera, Antonio Mattera “ECCO, TAJATE I CAPELLI CHE NUN VEDI GNIENTE!” Siamo agli inizi del campionato di calcio di Serie A, stagione 1978-79. Nella Fiorentina che si riunisce per il raduno c’è un nuovo acquisto, anzi, a voler essere precisi, un “cavallo di ritorno”, dopo due stagioni in prestito a farsi le ossa in serie B tra Spal e Ternana. La Fiorentina l’aveva acquistato dalla Maceratese È alto, porta una vistosissima barba, una chioma folta, sembra un mix tra Dimebag Darrel dei Pantera ed un antico guerriero nordico. Gioca ala, volendo pure mezzapunta, sebbene non sia particolarmente estroso. Il suo allenatore, Paolo Carosi, al primo allenamento, gli si avvicina e dice, in romanesco: ...