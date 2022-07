Di Marzio: “Bremer andrà all’Inter. Stretta finale in serata” (Di lunedì 18 luglio 2022) Futuro Bremer, parla Di Marzio Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto il punto sul centrale del Torino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 luglio 2022) Futuro, parla DiGianluca Di, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto il punto sul centrale del Torino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Alessan02694862 : Il Faina su Instagram: Inter sorpassa Juve su Bremer…! Lui Di Marzio e Pedullà lottano fino all’ultimo centimetro… - FRANCES21812629 : @Ds7Mattia @DiMarzio @juventus @AlfredoPedulla Se dovesse andare in porto il trasferimento di Bremer alla juve (com… - ferrantelli94 : RT @NonConoscoVG: Di Marzio: 'L'incontro tra Inter e Torino è slittato a stasera per cena. La Juventus, sembrerebbe essere in vantaggio per… - germanocassese : RT @MatthijsPog: ????? La linea dell'Inter è chiara: 30M€ più bonus al Torino e nessuna intenzione di partecipare ad aste per Bremer. La Juve… - Anton_Mosc : @Filoribs @NicoSchira Quindi anche Di Marzio dovrebbe essere considerata fonte inaffidabile visto che ne ha cannate… -