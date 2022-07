De Vito: “Evitiamo ‘folla in farmacia’. Servono calciatori funzionali” (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Vedo intorno a questa squadra delle cose positive – spiega il direttore sportivo, Enzo De Vito – Abbiamo una società che fa invidia a tutti. È una cosa che ho percepito in queste settimana. Me ne sono reso conto nei giorni in cui ho fatto capolino al campo di Mercogliano. C’è grande umiltà tra le tante componenti – continua – Con questa società, ambiente le difficoltà possono venir meno. Non possiamo istigare i calciatori ad andare via – spiega – Ovviamente si fa leva anche sulla dignità delle persone. Ripeto quanto detto in passato, la squadra dello scorso anno era forte. Ci sono degli elementi confermati”. Le destinazioni vanno accettate – ammette – È chiaro che dobbiamo presentare una lista, siamo consapevoli che vanno aggiunto dai 4 ai 5 elementi. Cercheremo di evitare folla in farmacia. Ci sono altre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Vedo intorno a questa squadra delle cose positive – spiega il direttore sportivo, Enzo De– Abbiamo una società che fa invidia a tutti. È una cosa che ho percepito in queste settimana. Me ne sono reso conto nei giorni in cui ho fatto capolino al campo di Mercogliano. C’è grande umiltà tra le tante componenti – continua – Con questa società, ambiente le difficoltà possono venir meno. Non possiamo istigare iad andare via – spiega – Ovviamente si fa leva anche sulla dignità delle persone. Ripeto quanto detto in passato, la squadra dello scorso anno era forte. Ci sono degli elementi confermati”. Le destinazioni vanno accettate – ammette – È chiaro che dobbiamo presentare una lista, siamo consapevoli che vanno aggiunto dai 4 ai 5 elementi. Cercheremo di evitare folla in farmacia. Ci sono altre ...

