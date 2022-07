Da americano, non posso più dare per scontate la sicurezza e la libertà, dice David Leavitt (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è conclusa qualche giorno fa la prima edizione di Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast, premio letterario nato con il proposito di occuparsi del percorso all’estero della letteratura italiana contemporanea. In quell’occasione è stato anche assegnato un tributo alla carriera a David Leavitt, che alla domanda su quale sia il suo rapporto con l’Italia ha risposto in italiano: «Amore, la mia seconda patria!», per poi aggiungere: «Come scrittore sono onorato e anche molto sorpreso di aver ricevuto questo riconoscimento. Si tratta di un premio con un grande significato personale per me: la Maremma è stata la mia casa per cinque anni. Qui ho trascorso molti pomeriggi felici, come anche sulle spiagge del Monte Argentario. Aver ricevuto questo premio è stato come tornare a casa». Leavitt non ha bisogno di presentazioni: nato a ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è conclusa qualche giorno fa la prima edizione di Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast, premio letterario nato con il proposito di occuparsi del percorso all’estero della letteratura italiana contemporanea. In quell’occasione è stato anche assegnato un tributo alla carriera a, che alla domanda su quale sia il suo rapporto con l’Italia ha risposto in italiano: «Amore, la mia seconda patria!», per poi aggiungere: «Come scrittore sono onorato e anche molto sorpreso di aver ricevuto questo riconoscimento. Si tratta di un premio con un grande significato personale per me: la Maremma è stata la mia casa per cinque anni. Qui ho trascorso molti pomeriggi felici, come anche sulle spiagge del Monte Argentario. Aver ricevuto questo premio è stato come tornare a casa».non ha bisogno di presentazioni: nato a ...

