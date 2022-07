Crollano gli investimenti in startup: la conferma arriva dagli Usa (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo un 2021 all’insegna dell’euforia, anche i finanziamenti nelle società innovative stanno risentendo del clima negativo: le cause del calo e le possibili conseguenze sulle aziende Leggi su repubblica (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo un 2021 all’insegna dell’euforia, anche i finanziamenti nelle società innovative stanno risentendo del clima negativo: le cause del calo e le possibili conseguenze sulle aziende

Pubblicità

carlobis : @chaomanu_ Basta che non fate come a Roma dove gli alberi ci sono ma nessuno li cura (crescono, crollano, oscurano… - jimimsoul : pensa che, oltre al tasso di su1cidi, gli uomini tendono ad ucc1dere anche i partner più frequentemente. e non sorp… - courb3t : dopo otto ore di lavoro ho sempre questi dannati picchi di adrenalina che mi tengono sveglio fino a tardi. ma perch… - Tiropraticocom : @tonyy61 SISTEMA ITALIANO, GLI ITALIOTI PER LA LORO CASA RISPARMIANO SEMPRE SU TUTTO.........POI CROLLANO ANCHE I PONTI. - AlMazza64 : La verifica di maggioranza Il voto on line La petizione Il vertice del cdx in Sardegna Gli argini che crollano ma i fiumi sono in secca -