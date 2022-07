Crisi governo, Salvini: “Ho stima per Draghi” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho stima per Mario Draghi”. E’ quanto avrebbe detto Matteo Salvini, parlando della Crisi di governo ai gruppi riuniti a Montecitorio, sottolineando che sul tema del voto ancora nulla è deciso: “Vedremo se si andrà alle urne o no”. “Voglio soltanto ascoltare” ha detto concludendo brevemente il suo intervento iniziale di fronte ai gruppi parlamentari. La parola è infatti passata subiti ai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Hoper Mario”. E’ quanto avrebbe detto Matteo, parlando delladiai gruppi riuniti a Montecitorio, sottolineando che sul tema del voto ancora nulla è deciso: “Vedremo se si andrà alle urne o no”. “Voglio soltanto ascoltare” ha detto concludendo brevemente il suo intervento iniziale di fronte ai gruppi parlamentari. La parola è infatti passata subiti ai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

