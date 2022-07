Covid | calano i casi e i ricoveri nel Lazio | il bollettino di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo l’impennata di contagi, ora nelsembrerebbe esserci una ‘tregua’. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 3708 nuovi, molti di meno rispetto alla giornata di ieri, quando se ne sono contati oltre 6.000. In diminuzione anche ie le terapie intensive, con i dati che sembrerebbero essere incoraggianti. I datidi lunedì 18 luglio nelDi seguito, ecco i dati di, lunedì 18 luglio: 3708 nuovi contagi (la settimana scorsa, sempre di lunedì, ne erano 4437) -5-2 terapie intensive 207 pazienti in più in isolamento 14 morti 3494 guariti Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.