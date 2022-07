Cosa resterà di Kalidou Koulibaly

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 18 luglio 2022)resta, quali tracce lascia, quali (e quanti) residui di quello che è stato il suo attraversamento rimangono, di una persona cara, di un affetto andato, perduto, non importa se morto oppure no? E per un calciatore amato, un campione,resta? E vale anche per lui il discorso malinconico, l’ancora alla quale ci appoggiamo, per dirci che l’importante è quello che è stato, che è stato consumato sul campo per noi, e quello che verrà, a distanza dalle nostre aree di rigore, è secondario, avrà valore sportivo (certo), magari un maggior valore sportivo (si capisce, può essere), ma non avrà mai il valore primario – quello che ci incatena e fa sì che ci leghiamo a un calciatore sì e a un altro no – il valore sentimentale. Una sentenza, una condanna. Perciò,resta? I ricordi, si capisce, i gesti compiuti, le azioni, il tempo ...