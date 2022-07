Cosa c’è di meglio che rifugiarsi negli affetti per superare un tradimento?

Leggi su amica

(Di lunedì 18 luglio 2022) Cane e figlio, i grandi amori nella vita di Emily Ratajkowski (Immagini Ipa) Aggrapparsi agli: non c’è altro modo perun amore finito. Lo sa bene Emily Ratajkowski. La modella è finita al centro delle cronache rosa per rumors e indiscrezioni sul suo matrimonio giunto ormai al capolinea. Dopo quattro anni di nozze e un figlio, lei e il marito, il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sarebbero pronti a dirsi addio. Il motivo? Un presuntodi lui che avrebbe mandato all’aria la loro storia d’amore. La notizia è stata riportata da Page Six ma non è ancora stata confermata dalla coppia né dai loro rappresentati. Eppure alcune foto, le ultime nelle quali la modella è stata immortalata per strada, non lasciano dubbi. Emily Ratajkowski e ildel marito Lo scatto condiviso ...