Compleanno Facchetti | l’Inter | “Una leggenda lunga 80 anni”

(Di lunedì 18 luglio 2022)ricorda Giacintoin quello che sarebbe stato il suo 80esimoGiorno di ricordo in casa Inter che oggi celebra con iun video-ricordo quello che sarebbe stato l’80esimodi Giacinto. “Il 18 luglio 1942 Giacinto nasceva a Treviglio. Giocatore formidabile, inventore del terzino capace di attaccare, uomo squadra, uomo buono, poi anche presidente del: una clip che raccoglie le sue dichiarazioni d’amore al”. "Il segreto di ogni trionfo sta nella propria convinzione"80 dalla nascita di Giacinto #, il nostro ricordo per luihttps://t.co/nTkWJxrNyg #ForzaInter pic.twitter.com/8lWs1dwl2H— Inter (@Inter) July 17, 2022 (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine.

DavideR67 : Oggi sarebbe stato il compleanno di buon anima di Giacinto Facchetti. Questa foto la conservo gelosamente: buon ani… - cristianala1 : •Eri una Leggenda,Ora sei una Stella• Buon compleanno Giacinto! #Facchetti 3 ???? - regalinterista : Che brutto compleanno #Facchetti ! Scusali - EmilianoMaveri : RT @gianninastar14: È il Compleanno del mio Papà! Tantissimi auguri al grande Nonno Siro,appassionato di lettere e storia, Uomo integerrimo… - ultrasliberi101 : Oggi è il compleanno di Facchetti e l'Inter perde due obbiettivi di mercato clamorosi . -

Alex Del Piero, Francesco Totti e Andrea Pirlo, ma anche Dino Zoff , Scirea e. E gli ... L'uruguagio quel giorno festeggiò il suo 19esimoe tanti osservatori segnarono sul taccuino ... Inter Facchetti, 80 anni oggi: il ricordo della società nerazzurra