Can Yaman: La Drastica Decisione! (Di lunedì 18 luglio 2022) Can Yaman, sempre a causa dell’insistenza e dell’invadenza di alcuni fan, ha deciso di vendere l’attività che ancora portava avanti in Turchia. È stato lui stesso ad annunciarlo… Can Yaman, soprattutto negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare molti assalti da parte dei fan, che l’hanno spesso costretto a prestare attenzione o a cambiare le sue abitudini di vita. Can è spesso apparso infastidito da questa cosa, ed ora è sorto un nuovo problema. L’attore turco ha dovuto prendere la decisione di vendere la sua attività in Turchia, perché presa ormai di mira dai numerosi fan che cercano di raggiungerlo in questo modo. Can Yaman vende lo studio legale in Turchia! Can Yaman ha ormai raggiunto una grande popolarità da diverso tempo. Dopo essere diventato un attore molto noto in Turchia, si è trasferito in Italia, dove è ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 18 luglio 2022) Can, sempre a causa dell’insistenza e dell’invadenza di alcuni fan, ha deciso di vendere l’attività che ancora portava avanti in Turchia. È stato lui stesso ad annunciarlo… Can, soprattutto negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare molti assalti da parte dei fan, che l’hanno spesso costretto a prestare attenzione o a cambiare le sue abitudini di vita. Can è spesso apparso infastidito da questa cosa, ed ora è sorto un nuovo problema. L’attore turco ha dovuto prendere la decisione di vendere la sua attività in Turchia, perché presa ormai di mira dai numerosi fan che cercano di raggiungerlo in questo modo. Canvende lo studio legale in Turchia! Canha ormai raggiunto una grande popolarità da diverso tempo. Dopo essere diventato un attore molto noto in Turchia, si è trasferito in Italia, dove è ...

Pubblicità

CClub1989 : Continuano i saldi Mania! Solo su - CapezzutoF : RT @ANTONIE00297505: Con il nostro sole,vi auguro una felice giornata e inizio di settimana a tutti ?? Sempre all'insegna di Can Yaman #Can… - MafaldaValentia : RT @Antonel98579292: Il lato A, conferma che la canotta solo se sei Can Yaman ?????????? - BeatrizMoreno77 : RT @ANTONIE00297505: Con il nostro sole,vi auguro una felice giornata e inizio di settimana a tutti ?? Sempre all'insegna di Can Yaman #Can… - NaghmehDar : RT @ANTONIE00297505: Con il nostro sole,vi auguro una felice giornata e inizio di settimana a tutti ?? Sempre all'insegna di Can Yaman #Can… -