Borrell | spero sblocco grano | è questione di vita o morte

(Di lunedì 18 luglio 2022) "Ho la speranza che questa settimana sarà possibile raggiungere un accordo per sbloccare il porto di Odessa e gli altri porti ucraini" per le esportazioni di cereali ucraini. "Laoltre di decine ...

Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue Josep Borrell arrivando al consiglio affari esteri dell'Unione a Bruxelles. 18 luglio 2022

Mosca, accusa l'Ucraina, usa la centrale atomica di Zaporizhzhia per lanciare attacchi. Il presidente ucraino rimuove il capo della ...

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lasciato in anticipo la riunione del G20. Blinken chiede alla Cina "colloqui costruttivi".