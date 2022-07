Benevento | due test per rompere il ghiaccio | ora l’asticella si alza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Due amichevoli in rapida successione per sciogliere i muscoli e riassaporare il gusto della partita. Diciassette reti messe a segno, una scorpacciata per fare il pieno di fiducia nonostante il livello degli avversari. Il modesto Cascia e la Roma Primavera sono stati gli sparring partner del secondotargato Fabio Caserta. Una Strega plasmata ancora sul 4-3-3, proseguendo lungo il solco tracciato nella passata stagione. L’idea di ripartire da una base solida, da un’idea di calcio già assimilata, in attesa che il mercato definisca la rosa a disposizione dell’allenatore di Melito di Porto Salvo. Sarà proprio il calciomercato la vera spina nel fianco per ile non solo, in una stagione che partirà in anticipo e che vedrà disputarsi tre giornate di campionato tra affari e trattative ...