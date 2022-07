Barba in uscita? Il Benevento si cautela, sondato un ex (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I futuri acquisti del Benevento dipenderanno dalle cessioni. Sono tanti i giallorossi segnalati in partenza ma, fatta eccezione per Gabriele Moncini passato alla Spal, per il momento non sono state recapitate offerte allettanti alla società di via Santa Colomba. Tra i calciatori in uscita c’è anche Federico Barba, impiegato solo nel secondo tempo contro il Cascia e rimasto ai box contro la Primavera della Roma. Tanti i sondaggi per il mancino, cercato in serie A, in B e all’estero ma ancora a Cascia a correre e sudare agli ordini di Fabio Caserta. Una situazione di incertezza che non aiuta certamente Pasquale Foggia. Il ds della Strega, tuttavia, lavora per non farsi trovare spiazzato da eventuali partenze. Tra i nomi sondati dal dirigente giallorosso, in caso di addio di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– I futuri acquisti deldipenderanno dalle cessioni. Sono tanti i giallorossi segnalati in partenza ma, fatta eccezione per Gabriele Moncini passato alla Spal, per il momento non sono state recapitate offerte allettanti alla società di via Santa Colomba. Tra i calciatori inc’è anche Federico, impiegato solo nel secondo tempo contro il Cascia e rimasto ai box contro la Primavera della Roma. Tanti i sondaggi per il mancino, cercato in serie A, in B e all’estero ma ancora a Cascia a correre e sudare agli ordini di Fabio Caserta. Una situazione di incertezza che non aiuta certamente Pasquale Foggia. Il ds della Strega, tuttavia, lavora per non farsi trovare spiazzato da eventuali partenze. Tra i nomi sondati dal dirigente giallorosso, in caso di addio di ...

