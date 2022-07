Veneto, morto anziano colpito da West Nile (Di domenica 17 luglio 2022) Un anziano di 83 anni è morto a Piove di Sacco, in provincia di Padova, per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile, cui era risultato positivo. Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 luglio 2022) Undi 83 anni èa Piove di Sacco, in provincia di Padova, per una grave forma di encefalite dovuta al virus, cui era risultato positivo.

