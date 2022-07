Tuffi, Meet Bolzano 2022: Tocci vince nel metro davanti a Marsaglia, Pellacani seconda (Di domenica 17 luglio 2022) Una grande Italia dà spettacolo al Diving Meet di Bolzano 2022. Nel trampolino 1 metro, Giovanni Tocci trionfa con un totale di 378.80 punti, davanti al connazionale Lorenzo Marsaglia (358.65). Il 27enne calabrese brilla nel doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (65.00) e nel doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (74.40). Il 25enne romano invece può rammaricarsi per un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato sporcato (40.50). Terzo gradino del podio per il neozelandese Liani Stone con 355.40. Tricolore sul podio anche nel trampolino da un metro femminile, con Chiara Pellacani seconda dopo il successo ottenuto nei 3 metri. La 19enne romana, reduce dall’argento mondiale nel sincro misto 3 ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Una grande Italia dà spettacolo al Divingdi. Nel trampolino 1, Giovannitrionfa con un totale di 378.80 punti,al connazionale Lorenzo(358.65). Il 27enne calabrese brilla nel doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (65.00) e nel doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (74.40). Il 25enne romano invece può rammaricarsi per un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato sporcato (40.50). Terzo gradino del podio per il neozelandese Liani Stone con 355.40. Tricolore sul podio anche nel trampolino da unfemminile, con Chiaradopo il successo ottenuto nei 3 metri. La 19enne romana, reduce dall’argento mondiale nel sincro misto 3 ...

Pubblicità

sportface2016 : #Tuffi, Meet #Bolzano 2022: Giovanni #Tocci vince nel trampolino 1 metro davanti a #Marsaglia, seconda Chiara… - Cassandra9112 : @marcofantasiatw @FAnnoia Beh lo è in teoria, non di fatto per tantissime persone ?? E poi la mia critica nasce dal… - sportface2016 : #Tuffi, Meet #Bolzano 2022: 10 azzurri al via nell'ultimo test prima degli Europei di #Roma -