The Gray Man, Ryan Gosling: "Dhanush è incredibile nel film, è quasi disumano" (Di domenica 17 luglio 2022) Ryan Gosling si è recentemente aperto a proposito della performance di Dhanush in The Gray Man, rivelando che, a suo modo di vedere, l'attore indiano 'è incredibile nel film'. Ryan Gosling, protagonista del film d'azione in uscita intitolato The Grey Man, ha recentemente rivelato di essere rimasto profondamente colpito dalla performance di Dhanush nella pellicola diretta dai fratelli Russo che segna il debutto internazionale del celebre attore e cantante indiano. Durante un'intervista di NDTV, Ryan ha descritto Dhanush come "incredibile e disumano", aggiungendo che "non vede l'ora" di lavorare con lui in un altro film. In The Grey Man, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 luglio 2022)si è recentemente aperto a proposito della performance diin TheMan, rivelando che, a suo modo di vedere, l'attore indiano 'ènel'., protagonista deld'azione in uscita intitolato The Grey Man, ha recentemente rivelato di essere rimasto profondamente colpito dalla performance dinella pellicola diretta dai fratelli Russo che segna il debutto internazionale del celebre attore e cantante indiano. Durante un'intervista di NDTV,ha descrittocome "", aggiungendo che "non vede l'ora" di lavorare con lui in un altro. In The Grey Man, ...

