Agenzia ANSA

D'ora in poi, l'antisemitismo "può assumere altri volti, altre caricature", ha stimato. "Ma l'odioso antisemitismo c'è, si annida, ed è ancora vivo, persiste e ritorna", ha proseguito, ...Alla presenza del Presidente Emmanuele di alcuni sopravvissuti allaè stato inaugurato un nuovo luogo della memoria nell 'ex stazione di Pithiviers , nel dipartimento di Loiret, secondo ... Shoah: Macron, 'raddoppiare vigilanza contro antisemitismo' French President Emmanuel Macron decried his Nazi-collaborator predecessors and rising antisemitism, vigorously vowing to stamp out Holocaust denial as he paid homage Sunday to thousands of French ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato "le forze repubblicane" a "raddoppiare la loro vigilanza" di fronte a un antisemitismo "ancora più tossico" e "dilagante" rispetto a 20 anni fa, in u ...