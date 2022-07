“Seguimos Como El León” | il tributo a Angel Santos Jr di Jai Ramos

(Di domenica 17 luglio 2022) SANTO DOMINGO – Il salsero portoricano Jaime, meglio conosciuto come Jai, ha appena pubblicato la sua recente canzone chiamata “ElJr.”.Jr. era un noto compositore, cantante e percussionista di Porto Rico. Nel corso della sua carriera ha composto canzoni per vari gruppi, tra cui: “Don Perignon & La Puertorriqueña”, “Pete Perignon”, “Orquesta El Cimarrón”, tra gli altri. Di conseguenza, “El” è stata la sua ultima composizione i cui testi parlano di auto-miglioramento e di come rimanere fermi nel realizzare i nostri sogni nonostante le circostanze o le barriere che si presentano ...

Pubblicità

...O tomamos medidas para abordar este sufrimiento humano y buscar soluciones a largo plazo o... La guerra en Ucrania ha terminado de propulsar una figura 'tan alarmantealeccionadora a ...La OTAN,dice su estatuto, es una fuerza defensiva, no ofensiva, pero, gracias a las bases ... El tema Donbass o Crimea suenan mucho más a excusas para las ovejas queel rebaño del peligro.SANTO DOMINGO - Il salsero portoricano Jaime Ramos, meglio conosciuto come Jai Ramos, ha appena pubblicato la sua recente canzone chiamata "Seguimos Como ..."Mira, Sofía/ Sin tu mirada sigo/ Sin tu mirada sigo/ Dime, Sofía, ah-ah-ah/ ¿Cómo te mira Dime/ ¿Cómo te mira Dime/ Sé que no, sé que no, ...