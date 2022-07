Sampdoria | riecco Damsgaard | il danese si è aggregato nuovamente al ritiro

(Di domenica 17 luglio 2022)ha raggiunto ildi Ponte di Legno: laritrova finalmente a disposizione il(Alessio Eremita da Temù) – Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, Mikkelè tornato neldi Ponte di Legno dopo alcuni giorni di assenza, visto il permesso concessogli dalla società per il matrimonio della sorella. Assente dall’amichevole contro il Biennio, il centrocampista prenderà parte ad una sessione di allenamento in palestra e da domani saràa disposizione del tecnico Marco Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Sampdoria ritrova finalmente anche #Damsgaard ?? - TMWSampdoria : Ritiro Sampdoria, riecco Rincon. Visita di Osti nel pomeriggio - TMWSampdoria : Ritiro Sampdoria, riecco Rincon. Visita di Osti nel pomeriggio - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Sampdoria, riecco #Damsgaard: #Giampaolo è una garanzia, il futuro è definito - sportli26181512 : Sampdoria, riecco Damsgaard: Giampaolo è una garanzia, il futuro è definito: A soli ventun anni, il calcio ha già m… -

Calciomercato.com

Al suo arrivo in Red Devils , l'ex Sporting, ma anche Udinese e, aveva scelto il 18 ma ... "ListItem", "position": 2, "name": "Bruno Fernandes cambia numero al Manchester United:l'8 ...Nelladi mister Marco Giampaolo mancherà invece l'infortunato Sensi, quindi in attacco ... In regiaRincon dopo il turno di squalifica scontato nel derby della Lanterna , ma rimane ... Sampdoria, riecco Damsgaard: Giampaolo è una garanzia, il futuro è definito | Primapagina | Calciomercato.com A soli ventun anni, il calcio ha già mostrato a Mikkel Damsgaard tutta la sua capacità di illudere e, un attimo dopo, di colpire duro, anzi, durissimo. Un anno fa, di questi tempi, il talentino danese ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...